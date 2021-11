Aviron : la Caennaise Camille Leclerc au top niveau national

La rameuse de la Société Nautique Caen Calvados a déjoué les pronostics et chamboulé la hiérarchie nationale. "Je me suis bluffée moi-même, confie-t-elle. Je ne m'y attendais carrément pas ! Mon objectif était d'entrer en finale, pas de monter sur le podium." Quatrième du contre-la-montre initial, disputé vendredi 30 mars, Camille Leclerc a montré d'entrée de jeu qu'il faudrait compter avec elle. Les séries et demi-finales n'ont fait que confirmer cette demi-surprise.

Membre du collectif France, la Caennaise est une des rameuses les plus prometteuses de sa génération, bien qu'elle n'avait pris que la neuvième place des championnats de France l'année dernière. Au moment d'aborder la finale, elle ne faisait pas partie des favorites. "Je n'avais aucune pression. J'ai passé quelques coups en tête après 500 mètres de course mais j'étais quatrième aux 1500 mètres. J'ai relancé dans les 250 derniers mètres sans y croire. Je poussais pour ne pas me faire doubler !"

Pour un peu plus d'une seconde, la rameuse de 21 ans a pourtant doublé la jeune Chloé Poumailloux au terme des deux kilomètres d'effort. "Cette médaille récompense tous les efforts réalisés depuis le début de l'année", souligne Camille Leclerc. Arrivée en petite confiance sur les lieux des championnats de France, en raison de précédentes courses décevante, la Normande en est repartie avec un nouveau statut.

Elle a terminé devant une des deux athlètes attendues pour représenter le double français, qui n'a aucune chance de se qualifier à ses yeux, aux sélections olympiques. Le staff français se serait bien passé de cette mini-révolution, lui qui devait communiquer les noms retenus mardi 3 avril. Dans le sillage de Camille Leclerc, les autres représentants caennais se sont distingués à Cazaubon (Gers), où se tenait la compétition. Romuald Thomas a pris le huitième rang des juniors, Marie Lory et Agathe Pichon ont intégré le top 10 dans la même catégorie d'âge tandis que Delphine Cavoit a terminé onzième des séniors filles.