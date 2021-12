Rouen. Basket : pour Alexandre Ménard, Rouen doit être "tous les ans dans le Top 8"

À l'aube de sa troisième saison sur le banc du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime), Alexandre Ménard fait le point sur les dossiers chauds de l'intersaison et les objectifs qu'il fixe à ses joueurs.

Alexandre Ménard, comment s'est déroulé l'été du RMB ?

Ça a été mouvementé ! On a commencé tard à s'occuper du recrutement à cause de notre bon parcours en play-offs. L'équipe a été construite jusqu'au 15 août. On aurait bien voulu faire revenir tout le monde de l'année dernière mais pour des raisons financières et de règlement on a dû renoncer à certains. Et puis il y a des blessures auxquelles on ne s'attendait pas, comme celles d'Emmanuel Monceau ou de Carl Ponsar.

Est-ce que la masse salariale a augmenté cette année ?

Par rapport à l'année dernière, elle a augmenté de manière intéressante. Au-delà de faire des coups ça permet de conserver des joueurs comme Zimmy Nwangbo, Jamar Diggs qui est un pion essentiel du dispositif ou Carl Ponsar, qui était sollicité à l'échelon supérieur. J'aime la façon dont il grandit et il s'émancipe. Tout ça, c'est une preuve de stabilité !

Justement, vous avez des certitudes par rapport aux saisons où tout l'effectif changeait ?

Avoir six joueurs qui restent, ça permet d'aller plus vite dans les principes défensifs, les schémas offensifs et les habitudes de travail. Malheureusement on a parfois pu compter que sur trois d'entre-eux donc on se retrouve un peu démuni. Mais ça va rentrer dans l'ordre.

Cette année encore, l'effectif est assez réduit...

On va avoir dix joueurs professionnels et en plus deux jeunes de 18 ans, Alexandre Dogbe (meneur, 1,86m) et David Gassaud (poste 4 et 5, 2,00m). Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre mais ils nous aident déjà beaucoup, notamment sur la présaison. On va s'appuyer sur tout le monde et des joueurs comme Benoit Injaï qui ont franchi un cap l'année dernière, je compte sur eux.

Pour pallier les blessures, est-ce que le recrutement d'un joker médical est possible ?

On est en plein dedans ! On est en train de finaliser les choses mais un joueur devrait arriver. Quelqu'un qui a de l'expérience en LNB et qui va nous apporter jusqu'au 10 novembre de la densité physique au poste 3, des qualités athlétiques et au shoot. C'est quelqu'un en forme, qui a fait une préparation avec une équipe. Il devrait arriver lundi normalement donc il pourrait ne pas être qualifié pour mardi en Leaders Cup.

Après une saison réussie mais sans trophée, quel est l'objectif cette année ?

Le premier objectif c'est de gagner le prochain match. Pour moi la performance, c'est la stabilité d'un club. Être tous les ans en play-offs c'est une preuve de performance. On ne peut pas programmer une montée ou un titre. Il faut au moins tous les ans être dans le Top 8 et jouer les play-offs. Mais le championnat est dense donc ça sera dur !

Parmi les prétendants, qui est votre favori pour cette saison de Pro B ?

J'en citerais trois. Je pense que Paris a mis le paquet en recrutant des joueurs avec des CV plus qu'élogieux, de niveau européen. Ils ont clairement affiché leurs ambitions. Je mettrais aussi dans le lot Fos, qui va avoir une équipe très dense, très physique, très costaude. Enfin, Antibes descend de Jeep Élite mais ils ont gardé quasiment le même budget et la même équipe. Il va falloir inventer des solutions pour pouvoir les chatouiller.

A LIRE AUSSI.

Ian Mahinmi (Basket): la présidence? "ça ne serait pas une surprise"