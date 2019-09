L'Hôpital à Domicile Orne-Sud intègre l'association Pierre Noal

Rester à la maison : l'hôpital à Domicile (HAD) " Orne-sud ", qui intervient sur les secteurs d'Alençon, de la Ferté-Macé, et de Domfront, intègre l'association Pierre-Noal. Celle-ci emploie 250 salariés et gère déjà, entre autres, les centres de réadaptation de Bagnoles-de-l'Orne (Orne) et d'Hérouville (Calvados), la maison de retraite de Putanges, et l'Ifres : école de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, pédicures et psychomotriciens avec 700 étudiants à Alençon. C'est aussi la gestion de StarTech-médecine à Alençon.

L'H.A.D qui emploie 21 personnes, va bien, mais il a besoin de préparer son avenir. Donc, conformément aux recommandations du Plan Régional de Santé (PRS), de s'associer avec d'autres, par exemple pour intégrer la télémédecine ou l'Ehpad " hors les murs ". Des tentatives de rapprochement n'ont pas pu aboutir ni avec l'HAD d'Argentan, ni avec celui de Mortagne-au-Perche. Ce sera donc avec l'Association Pierre-Noal, qui n'avait pas encore cette activité à son catalogue. Jean-Claude Baroukh, qui a ouvert cet H.A.D " Orne-Sud ", en 2002 :

Karine Oblin directrice de l'HAD, Jean-Claude Baroukh fondateur de l'HAD, Michelle Lemaitre présidente de l'association Pierre Noal et Fabien Lambert son directeur. - Eric Mas

Le rapprochement avec les 2 structures qui partagent les mêmes valeurs d'accès au soin pour tous, est acté. Il va d'abord se concrétiser par une mutualisation de la gestion. Michelle Lemaitre, présidente de l'Association Pierre-Noal :

L'HAD Orne-Sud devient donc l'HAD Pierre-Noal, mais sans aucun changement pour les patients : les équipes sur le terrain restent les mêmes.

Qui peut bénéficier d'un HAD ? Toute personne, quels que soient son âge, sa pathologie, dès lors qu'elle nécessite des soins médicaux et paramédicaux complexes et coordonnés. Il permet d'écourter ou d'éviter une hospitalisation, sur demande du médecin, ou de l'entourage du patient. Celui-ci est entièrement pris en charge, en restant à son domicile.

A LIRE AUSSI.

Première en France face à la pénurie de médecins : l'Orne ouvre StarTech Médecine