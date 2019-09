E-sport : un as aux manettes lors de la Foire de Caen

Comme son nom l'indique, l'e-sport est un sport, et c'est bien ce que compte défendre Corentin Remond passionné par cette discipline. En première année de droit à Caen (Calvados), ce jeune homme âgé de 21 ans représentera son BDE (Bureau des étudiants) lors d'un tournoi Fifa organisé samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 lors de la foire de Caen.

10 ans de passion

Pendant cette compétition, huit BDE de l'université de Caen s'affronteront pendant onze heures de jeu, réparties sur deux jours, autant dire qu'un bon entraînement est nécessaire. "C'est un véritable sport ! La plupart des athlètes de ce milieu le diront. Il y a des entraînements, des coachs, des psychologues, il y a toutes les caractéristiques d'un 'vrai' sport", indique Corentin. Tel un sportif de haut niveau, il s'entraîne chaque jour chez lui "pour être prêt pour le tournoi". D'ailleurs tout est installé pour être dans de bonne condition : ordinateur relevé, casque avec micro, rideau tiré "pour ne pas avoir les reflets de la lumière sur l'écran".

Malgré son jeune âge, il est "déjà trop tard pour une carrière professionnelle dans ce milieu, l'âge idéal étant aux alentours de 15 ans", précise-t-il, mais cela ne l'empêche pas de participer à des tournois et d'être passionné par ce milieu depuis plus de 10 ans. "Ce qui me plairait réellement c'est devenir commentateur d'e-sport mais c'est un milieu très fermé."

En attendant de peut-être réaliser un jour son rêve, Corentin continue de se mesurer aux autres. Prochaines étapes : la HFLAN, un tournoi à Noisy-le-Grand avec son équipe nord américaine.

