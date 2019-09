À Rouen, il bat et menace de mort sa seconde épouse

C'est la cousine du prévenu, meilleure amie de la victime, qui lui conseille d'avertir les services de police le 12 septembre 2019 à la suite de violences et surtout de menaces de mort réitérées par le prévenu. Celui-ci agit en récidive car il a déjà effectué une longue peine de prison pour le meurtre de sa première épouse.

Il épouse la victime en secondes noces au sortir de son incarcération. Très vite, la relation devient tumultueuse et les gifles et autres coups de poings pleuvent à leur domicile à Rouen (Seine-Maritime), sur fond d'alcool et de consommation de cannabis. Les voisins confirmeront ces allégations. Docile, Cyril Pruneyre, 38 ans, reconnaît ces deux addictions lorsqu'il est entendu par les policiers. Entendue à son tour, la victime décrit la maltraitance dont elle fait l'objet mais paniquée, dénonce surtout les menaces de mort.

Prêt à recommencer

Déjà hospitalisé en établissement psychiatrique, le mis en cause ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes.

À la barre, il demande de retourner en psychiatrie pour s'y faire soigner et ajoute froidement : "Je ne suis pas à un meurtre près." La partie civile évoque "la naïveté de l'épouse du prévenu", tandis que le procureur de la République constate que la réitération d'un meurtre est possible et que "le profil du prévenu est inquiétant et dangereux". Sa défense note que "le prévenu est imprévisible et irresponsable". À l'issue de ses délibérations à l'audience du lundi 16 septembre 2019, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de deux ans de prison ferme, assortie d'un suivi socio judiciaire et prononce son maintien en détention.

