Basket : derby Le Havre Rouen en Coupe de France

C'est reparti pour un tour. Le club de basket du Havre (Seine-Maritime) débute officiellement sa saison, ce mardi 17 septembre 2019, avec la réception de Rouen lors du premier tour de la coupe de France. " On a hâte de commencer la compétition, de passer aux choses sérieuses, car on ne travaille pas que pour les matches amicaux ", assure Hervé Coudray aux commandes du STB depuis l'été 2018, après s'être assis sur les bancs de Mondeville (Calvados) et de Caen (Calvados). " Le début de saison nous met tout de suite face aux responsabilités. On affronte une formation de Pro B (deuxième division nationale) en coupe de France, puis lors de notre premier match de championnat (La Nationale une, c'est l'équivalent de la troisième division), nous serons opposés à Boulogne-sur-mer, un prétendant à la montée ".

La coupe de France, ce n'est pas l'objectif principal du Havre selon le coach Hervé Coudray.

Objectif reconquête

La montée en PRO B était proche à l'issue de la saison 2018-2019. Le STB s'est incliné lors du match décisif en finale des playoffs contre Saint-Quentin devant plus de 3 800 spectateurs aux Docks Océane. L'entraîneur Hervé Coudray et ses joueurs n'ont pas envie de louper une nouvelle fois la marche. Cette accession en deuxième division nationale permettrait alors au STB de retrouver, en partie, son lustre d'antan, lui qui a accédé à la PRO A, pour la première fois de son histoire, en 2000. "On aimerait cette saison faire quelque chose de plus que l'an passé. Il faudrait encore plus de cohésion, plus d'engagement et plus de dynamique positive. Mais on n'a pas tout perdu lors de finale. Au contraire. En début de saison dernière, il y avait 1200 à 1 500 spectateurs dans notre salle lors de nos rencontres. On a fini avec près de 4000 personnes. Visiblement, le jeu produit a plu aux gens ", ajoute Hervé Coudray, qui se dit satisfait de la préparation de ses joueurs. Il l'a trouvée intéressante dans la mise en place des choses et au niveau de l'intensité.

Le Havre-Rouen, c'est ce mardi 17 septembre 2019 au BCMO dès 20h. Le STB reprend le championnat de Nationale 1, le vendredi 20 septembre 2019, avec la réception du SOM Boulogne aux Docks Océane.

