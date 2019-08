Basket (N1) : les supporters du STB Le Havre y croient

Le STB Le Havre (Seine-Maritime) prépare sa nouvelle saison en Nationale 1 qui débutera le 21 septembre 2019. Six matches amicaux sont au programme de cette préparation. Les Havrais évoluaient encore en Pro A il y a trois ans (2015-2016). La saison dernière (2018-2019), ils ont manqué la remontée en Pro B d'un point. C'est assez rageant mais l'objectif du club et de son entraîneur, l'ex-caennais Hervé Coudray, est de remonter au plus vite, dès cette nouvelle saison.

Du côté des supporters, on est toujours présent. Le club s'appelle Les Vikings. Il comptait 130 à 140 adhérents lors Saint Tho était en Pro A. En Pro B, leur nombre est tombé à 80 et même à 40 au début de la saison en Nationale 1. Les espoirs de montée ont boosté les adhésions en fin d'année. Ils seront, pour 2019-2020, entre 100 et 120 fans.

Écoutez Christian Panchout, le président du club des Vikings :

Croire en la remontée

Christian Panchout est le président des Vikings, le club de supporters du STB. Il est arrivé dans le club il y a 44 ans. À 73 ans, il a amené toute sa famille dans sa passion, sa femme et ses trois enfants. Pour lui, c'est une vraie passion que de défendre les couleurs du STB. Malgré la descente, c'est toujours avec autant d'entrain qu'il supporte son équipe. Et pour lui, pas de doute, les Havrais vont remonter rapidement. Il compte beaucoup sur l'entraîneur Hervé Coudray qui a déjà fait des "miracles" à Caen.

Matchs amicaux (2019) du STB Le Havre

• 21 août – STB Le Havre – CS Gravenchon au BCMO (19h30)

• 26 août – STB Le Havre – Laurier Golden Hawk (Universitaire canadien) au BCMO (19h30)

• 31 août – UJAP Quimper – STB Le Havre à Langueux (19h)

• 6 septembre – ALM Évreux – STB Le Havre à Évreux (19h)

• 7 septembre – Rouen MB – STB Le Havre à Maromme (19h)

• 10 septembre – STB Le Havre – Rueil AC au BCMO (19h30)

• 17 septembre - 1er tour de la Coupe de France

• 21 septembre - 1er match du championnat de Nationale 1



