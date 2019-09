Cyclisme : le Normand Benoît Cosnefroy ira aux Mondiaux 2019 ! 

On connaissait les sept premiers noms de l'équipe de France de cyclisme amenée à disputer les championnats du monde sur route 2019 en Angleterre, on connait le huitième et dernier et ce nom, il vient de Normandie. Après avoir goûté à son premier Tour de France avec l'équipe AG2R et au terme d'une superbe saison qui l'aura vu signer des victoires de prestige comme sur le Tour du Limousin ou Paris Camembert, le jeune manchois Benoît Cosnefroy a été appelé pour boucler les rangs Bleus.

" il sent très bien la course"

" Ce qui m'a incité à accorder ma confiance à Benoit, c'est d'abord la constance physique qu'il a su maintenir dans la foulée de son superbe mois d'août, mais plus encore, le fait qu'en dépit de sa jeunesse, il sent très bien la course et sait effectuer ses efforts aux moments opportuns de celle-ci" a justifié Thomas Voeckler, manager des Bleus au moment d'annoncer la sélection du normand.

Pour rappel, Benoit Cosnefroy a été sacré Champion du Monde sur route Espoirs en 2017, à Bergen, en Norvège.

L'équipe de France retenue :

Julian Alaphilippe

Julien Bernard

Rémy Cavagna

Tony Gallopin

Christophe Laporte

Anthony Roux

Florian Sénéchal

Benoît Cosnefroy

Valentin Madouas (premier remplaçant)

