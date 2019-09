Football (Ligue 2) : Le HAC freiné par la lanterne rouge

Le match

Il faudra attendre le résultat du match Clermont-Lorient, samedi 14 septembre 2019, pour savoir si le HAC restera leader au terme de la 7e journée. Si les Merlus s'imposent en Auvergne, les Ciel et Marine seront délogés de la première place. La faute à ce résultat nul et vierge concédé face au Paris FC, vendredi 13 septembre 2019 au Stade Océane.

Face à des Parisiens bien regroupés et peu enclins à libérer des espaces, les Havrais éprouvaient d'énormes difficultés à mettre leur jeu en place. Thiaré avait beau se démener, l'ex-Avranchinais péchait dans la finition. Sa tête croisée filait à coté (8e), puis sa puissante frappe était repoussée des deux poings par Demarconnay (22e). Entre-temps, le Paris FC s'était procuré une belle occasion par Saad, dont la volée avait effleuré le poteau gauche de Gorgelin (21e).

Plutôt soporifique jusque-là, la rencontre s'animait quelque peu en fin de première période. Au terme d'une percée incisive, Dina Ebimbe voyait son tir détourné par Demarconnay (35e). Kadewere tentait sa chance peu après, mais sans réussir à trouver le cadre (41e). Les joueurs de la capitale maîtrisaient plutôt bien leur sujet, jusqu'à l'expulsion de Rabui. Déjà averti pour un vilain tacle par-derrière sur Kadewere, le milieu parisien écopait d'un second carton jaune pour une charge musclée sur Bonnet (45e+1).

Gueye trouve la barre, puis se fait expulser

Malgré leur supériorité numérique, les Ciel et Marine avaient toujours autant de mal à mettre du rythme face au dernier de la classe. Une combinaison lumineuse entre Kadewere et Meras offrait toutefois une balle de but à Thiaré, mais la réussite faisait une nouvelle fois défaut à l'attaquant havrais, dont la reprise manquait la cible (54e). Plus les minutes passaient et plus les visiteurs reculaient. Mais sans craquer pour autant. Le match devenait de plus en plus brouillon, les contacts de plus en plus rugueux.

En panne d'inspiration, les Havrais montraient des signes d'agacement. L'impatience commençait sérieusement à gagner les rangs. Rien ne voulait sourire, et ce n'est pas la frappe de Gueye sur la barre qui pouvait balayer cette impression (82e). Il y avait de l'électricité dans l'air. Une vive tension dont Gueye faisait les frais. Pour une faute sur Nomenjanahary, l'arbitre lui infligeait un second avertissement (85e). C'est donc sur un goût amer que s'achevait la soirée. On retiendra tout de même un point positif : Chambly ayant lourdement chuté à domicile contre Auxerre (1-4), le HAC est désormais la seule équipe invaincue en Ligue 2. Prochain rendez-vous, vendredi 20 septembre 2019, avec un déplacement à Orléans.

Arbitre : M. Mokhtari. Spectateurs : 8 594

Avertissements HAC : Gueye (53e et 85e) ; Paris FC : Rabiu (24e et 45e+1), J. Lopez (59e), Saad (73e)

Expulsion HAC : Gueye (85e) ; Paris FC : Rabiu (45e+1)

HAC : Gorgelin – Bese, Ersoy, Camara, Meras – Dina Embimbe (Abdelli, 76e), Gueye, Fontaine, Bonnet (cap) (Ben Mohamed, 76e) – Thiaré (Assifuah, 60e), Kadewere. Ent : Paul Le Guen

PARIS FC : Demarconnay (cap) - Mandouki, Yohou, Saad, Abdi – Kikonda, Rabiu – Nomenjanahary (F. Martin, 88e), Pitroipa, Mara (J. Lopez, 46e) - A. Sarr (Abdeldjelil, 81e). Ent : Mecha Bazdarevic

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : " On peut considérer qu'on a perdu deux points. Je n'étais pas euphorique après le match à Caen, je ne suis pas abattu ce soir. Je me dis qu'on a une bonne équipe, qu'on est en train de progresser. Nos deux attaquants ne vont pas m'en vouloir, ce n'est pas du tout une attaque contre eux, mais ils n'étaient pas dans un grand soir. Tino (Kadewere) et Jamal (Thiaré) n'étaient pas très inspirés. Ça fait la différence. Car pour le reste, je trouve qu'on a été consistant. On n'a pratiquement rien concédé. On intègre bien les nouveaux. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Le seul truc qui m'embête, c'est d'avoir fait 0-0. "

