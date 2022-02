Concert à ciel ouvert ce soir à Bagnoles de l'Orne

Chaque dimanche de juillet et août, "Les Clés de Bagnoles" vous transporte dans la musique de qualité et très diversifiée, allant des notes cubaines, à l’intensité du blues, sans oublier l’incontournable reggae afro, ou encore le rythme effréné du rock, de la pop et du jazz manouche !

Mélange de genres et d’influences… Style, rythme et déhanchés endiablés… Durant la saison estivale, vos dimanches prendront une nouvelle cadence, pour votre plus grand plaisir !

Aujourd'hui musique du monde, bal internationaliste : L’Orchestre du Grand Consul sont au programme.

Rendez-vous à 17h Square de Contades à Bagnoles de l'Orne.