Parler normand autour d'un café, ça vous dit ?

Pour la première fois, un café normand est organisé ce jeudi 12 septembre 2019 dans le centre de Cherbourg (Manche), au Comptoir des Halles à partir de 18h00. L'occasion d'échanger autour d'un verre en normand, d'apprendre quelques expressions et de découvrir ce patrimoine en voie de disparition chez les jeunes générations.

"Le français réduit au minimum"

"Le but est d'essayer de parler le plus possible en normand, le français doit être réduit au minimum" explique le président de la F.A.L.E, Nicolas Abraham, qui a travaillé conjointement avec la Région pour lancer cet événement, et qui espère que cette langue se transmettra aux jeunes plus facilement dans un esprit convivial.

Pour agrémenter ce café normand, le conteur François Thiébot, de la Ferme pédagogique aux 5 saisons située près de Flamanville animera la soirée, entièrement en normand. Tout le monde est invité à venir, même ceux qui ne parlent pas un mot de normand, et l'entrée est gratuite.

D'autres cafés normands auront lieu prochainement à Pont-Audemer (Eure), à Caen (Calvados), et dans la Manche, à Coutances, Carentan et Saint-Lô.





La F.A.L.E et la Région ont ajouté la traduction normande sur le panneau à l'entrée de Barfleur. - Marie-Thérèse Lerévérend

Préserver cette langue en voie de disparition

Depuis 2016, la Fédération des associations pour la langue normande (F.A.L.E) a réuni une dizaine d'associations afin de préserver la langue normande à travers différentes actions : sensibilisation au niveau de la Région à la sauvegarde de la langue - qui a aboutit à une politique régionale -, organisation de cours de normand pour débutants et confirmés, et ajout de la traduction des panneaux à l'entrée des communes.

Les noms de quatre communes ont déjà fait l'objet de cette inscription comme Barfleur dans la Manche, et une dizaine d'autres devraient voir le jour.

Cafés normands les 10 octobre, 14 novembre, et 12 décembre 2019 à 18h au Comptoir des Halles à Cherbourg et le 8 novembre 2019 à la brasserie Le Chantaco, 16 Place Victor Hugo, à Pont-Audemer (Eure).