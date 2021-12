Caen. Sortie le 20 septembre 2019 pour la Nintendo Switch Lite

Cela faisait plusieurs mois que le groupe laissait filtrer quelques informations sur le développement d'un nouveau modèle.

Il s'agit en fait d'une version allégée qui ne reprend pas le concept hybride (semi fixe/semi portable) de la première: les manettes ne sont pas détachables, elle ne se branche pas sur la télévision. Plus petite, plus légère, moins chère et à l'autonomie légèrement allongée. Nintendo estime l'autonomie de sa batterie entre 3 et 7 heures (contre 2,5 à 6,5 heures) en fonction de l'activité. Cela équivaut à 4 heures de "Legend of Zelda: Breath of the Wild", contre 3 heures sur le premier système.

La console de jeu portable Nintendo Switch Lite sera disponible le 20 septembre 2019 en trois coloris (jaune, gris et turquoise)

Elle sera vendue autour de 199 € en Europe.

Le marché de la première Switch commençait à s'essouffler et des joueurs à réclamer une machine moins imposante et plus autonome pour jouer davantage à l'extérieur.

Le jeu sans fil local en équipe et l'accès au multijoueur en ligne via l'abonnement Nintendo Switch Online demeurent disponibles.

Une édition spéciale Zacian & Zamazenta sortira le 8 novembre. Cette édition limitée est agrémentée de boutons cyan et magenta et d'illustrations représentant les deux nouveaux Pokémon légendaires des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier à paraître le 15 novembre.

La Nintendo Switch Lite est attendue depuis mars 2019 et succède à plusieurs lancements de diversification des consoles Nintendo, comme les Game Boy Advance SP et Micro, les Nintendo DS Lite et DSi et les Nintendo 2DS, New 3DS XL et New 2DS XL.

