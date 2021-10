Automobile. Nouvelle Clio, la citadine contemporaine

Caracolant en tête des ventes des citadines polyvalentes en Europe depuis 2013, la Clio est aussi la Renault la plus diffusée dans le monde. Pour assurer le succès du nouveau modèle, son constructeur a opté pour le changement dans la continuité, en conservant les acquis d'une silhouette qui plaît, tout en changeant radicalement le reste.

Extérieurement, la nouvelle génération, cinquième du nom, imprime toutefois sa personnalité par un capot nervuré et des feux de jour full LED en C à l'avant, un pli "en virgule" sur le profil de l'aile avant, et des feux arrière plus imposants. Raccourcie d'un petit centimètre et très légèrement abaissée pour l'aérodynamisme, la Clio V n'en hausse pas moins la capacité du coffre de 20 litres. Car la plate-forme CMF-B qu'elle étrenne a permis de compacter les aménagements intérieurs.

Cinq étoiles aux crash-tests EuroNCAP

Jolie progression également de la qualité perçue, liée à l'adoption d'habillages en matières moussées qui essaiment à bord dès la finition 2 cœur de gamme Zen. Et si le stade d'accès Life, pas encore disponible, ne fait qu'un prix d'appel et reste faiblement motorisé, le niveau Zen n'est déjà pas mal doté, et riche en équipements sécuritaires (freinage automatique d'urgence avec détection piéton, régulateur de vitesse, assistant au maintien de voie, etc.) qui lui octroient cinq étoiles aux crash-tests EuroNCAP ; la meilleure note.

Modernité à bord

Néanmoins, la nouvelle Clio ne prend toute son envergure qu'avec la troisième exécution Intens, par la grande modernité qu'elle introduit à bord, avec frein de parking électrique, clim auto, carte mains libres, capteur de pluie et de luminosité, etc. Et aussi quatre freins à disque et des jantes alliage de 16 pouces. Digne des catégories supérieures, l'écran central vertical couleur double ici de surface (9,3 pouces) et intègre un nouveau système connecté Easy Link (navigation, multimédia, etc) qui pilote également le Multi-Sense, fort de trois modes de conduite (Eco, Sport et personnalisable) et de moult ambiances nocturnes colorées, façon haut de gamme. En outre, l'instrumentation conducteur devient numérique et paramétrable. Au-dessus, l'inédite finition R.S. Line insuffle une consonance sportive à la Clio, ultérieurement coiffée de l'encore plus luxueuse Initiale Paris.

