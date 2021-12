Rouen. Tennis de table : le nouveau coach du SPO Rouen passe ses troupes en revue

Stephane Hucliez, habitué à coacher les jeunes en équipe de France, également responsable du pole espoir au CRJS, prend une casquette supplémentaire et devient cette saison le coach du SPO Rouen (Seine-Maritime).

"Cela me fait plaisir d'être au plus haut niveau avec le SPO, c'est une équipe performante et homogène, analyse l'entraineur. J'espère un début de saison au top et, dans ce championnat où toutes les équipes sont similaires et très homogènes, il faudra sortir du lot !" Il compte donc sur une équipe rajeunie, dont il présente les qualités.



Robert Gardos

"C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, il est invaincu lors du dernier championnat par équipe et il est en contact avec de très bons joueurs en Autriche, alors il sera un bon capitaine pour l'equipe du SPO. Je compte sur lui pour partager son expérience dans la préparation lors de cette saison."

Jésus Cantero:

"C'est le plus ancien avec 8 ans d'ancienneté au SPO. C'est un joueur atypique avec sa prise porte plume. Pour l'équipe nationale d'Espagne, on lui a demandé de se préparer pour jouer les qualification aux JO 2020, il sera d'une bonne aide pour l'équipe pro mais aussi pour la réserve qui vise la remontée en N1."

Can Akkuzu:

"Il est champion de France en titre et il a trouvé sa place en équipe de France. Ses entrainements en Allemagne dans un gros centre sportif sont concluants car il est en constante progression. Lui comme nous sommes heureux de son retour dans l'équipe."

Alexandre Robinot:

"Comme Akkuzu, il a été champion de France, il était dans l'équipe de Chartres mais avec leurs résultats, il a préféré revenir à Rouen. Il revient de blessure mais il a fait de bons match en Pro Tour, il est heureux de retrouver son club formateur."

L'équipe est fin prête pour la première journée de championnat avec un premier déplacement le mardi 17 septembre 2019, à La Romagne, champion de France en 2018 mais redescendu 5e place la saison précédente, juste devant les Rouennais.

