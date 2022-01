Rouen. Tennis de table (Pro AM) : première à domicile pour le SPO Rouen

Le public l'attendait depuis des mois et la fin de la dernière saison. Le vendredi 5 octobre 2018, la troupe du SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) est de retour dans son antre de la Salle 1000 du Kindarena pour y disputer son premier match de championnat Pro AM de la saison, face à Chartres.

Continuer sur sa lancée

Après une première victoire face à Pontoise, le SPO Rouen veut confirmer à la maison. Même si Emmanuel Lebesson et Jesus Cantero connaissent bien la salle et l'ambiance qui leur sera réservée, les deux nouvelles recrues, Robert Gardos et Enzo Angles, vont y faire leur première apparition.

Pour cette rencontre, les quatre joueurs seront présents. Jesus Cantero, avec sa casquette de capitaine, aura donc le choix pour composer son équipe et mettre toutes les chances de son côté face à une équipe de Chartres un peu diminuée cette année. Il faudra tout de même faire attention à Alexandre Robinot (n°15, champion de France en simple 2018), Romain Lorentz (n°25) et leur nouvelle recrue Vitor Seiji Ishiy (n°78).

Comme pour les matches de la saison dernière, le SPO met les petits plats dans les grands pour ce premier rendez-vous de la saison avec un show son et lumière, animé par DJ Vals et le groupe Blowing Silence Down en introduction.

Pratique. SPO Rouen - Chartres, vendredi 5 octobre 2018 à partir de 19h15 dans la Salle 1000 du Kindarena.