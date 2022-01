Rouen. Tennis de table : Rouen dans une mauvaise passe

Le SPO Rouen (Seine-Maritime) est clairement dans le creux de la vague. Après deux rencontres concluent par des défaites, face à Jura-Morez et ensuite face à La Romagne, les Rouennais ont une nouvelle fois trébuché, cette fois le mardi 19 mars 2019 contre les Loups d'Angers. Les matches ont été tendus, les Coyotes se sont battus jusqu'au bout, mais toutes les rencontres ont finalement penché en faveur de leurs adversaires, qui s'imposent 3-0.

Coup d'arrêt au classement

GARDOS Robert 2-3 GERALDO Joao (8-11, 14-12, 9-11, 12-10, 11-13)

ANGLES Enzo 1-3 PERSSON Jon (8-11, 6-11, 12-10, 1-11)

LEBESSON Emmanuel 2-3 LUNDQUIST Jens (7-11, 2-11, 11-6, 11-8, 8-11)

Avec cette troisième défaite en trois rencontres, le SPO Rouen recule au classement et chute à la 6e position avec 26 points et un bilan de sept victoires pour sept défaites. Juste devant, La Romagne cumule 31 points et reste accessible alors que les Rouennais joueront leur prochain match le mardi 9 avril 2019 à Villeneuve.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table: Le SPO Rouen défait chez le champion de France