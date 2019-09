Handball (N1M) : Caen démarre sa saison par une défaite contre Gonfreville

Ce samedi 7 août 2019, le Caen HB affrontait Gonfreville au Palais des Sports dans le cadre de la première journée de Nationale 1. Les Vikings, qui ont déjà rencontré les Haut-Normands deux fois lors des matchs amicaux (une victoire et une défaite), ont dû à nouveau se confronter à ce même adversaire mais cette fois-ci en match officiel.

Le match

Ce week-end, l'entraîneur caennais a pu compter sur la quasi-totalité de son effectif, puisque seul Jordan Allais était absent du groupe. Les Calvadosiens vont passer à côté de leur début de match. Morkunas, abandonné par sa défense, sera impuissant face aux contres adverses (0-3, 2'). Il faudra attendra la révolte menée par Vujovic pour voir des Normands timides se lâcher d'avantage (6-9, 13'). Cependant Gonfreville va profiter des largesses défensives des Vikings pour creuser l'écart (8-13, 19'). Poussés par le public, les coéquipiers de Slassi ne vont pas baisser les bras et vont revenir avec seulement un but de retard à la pause (15-16, 30').

Jordy Jacoby réveille le Palais

Au retour des vestiaires, les hommes de Roch Bedos ne se feront pas attendre. Avec un Jacoby auteur de cinq arrêts d'affilés, les Caennais passeront en tête pour la première fois de la partie (19-16, 37'). Plus rigoureux défensivement et appliqués face à la cage adverse, les Vikings arrivent à garder un petit avantage (23-21, 49'). Jacoby enchaîne les arrêts plus impressionnants les uns que les autres. Le portier Normand fera notamment preuve de classe en stoppant trois jets de sept mètres d'affilés. Les deux équipes ne se laissent aucun répit et resteront au coude à coude à cinq minutes du terme (24-24, 54'). Cependant les Caennais ne profiteront pas du coup de mou de Gonfreville pour tuer le match en deuxième mi-temps et s'inclineront finalement 27 à 26.

La réaction

Roch Bedos (entraineur du Caen HB) : "On aurait souhaité un meilleur dénouement. On fait un début de match que l'on paye. On perd 3-0 d'entrée, on est obligé de modifier de plan de jeu. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts nous ont permis de revenir. On fait une meilleure entame de deuxième mi-temps, on a vu un Jacoby des grands soirs dans les buts. On a l'occasion de tuer le match malheureusement on ne le fait pas".

Le prochain rendez-vous

Pour la deuxième journée du championnat, le Caen HB se déplacera à Frontignan (Hérault). La rencontre aura lieu le 14 septembre prochain à 20h30.

Romain Paris

