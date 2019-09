La Havraise Agnès Firmin Le Bodo à la tête de la commission bioéthique

Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime (sur le secteur du Havre), a fait sa rentrée politique devant la presse vendredi 6 septembre 2019.

L'élue a fait le point sur son travail parlementaire pendant un an. Une loi porte notamment son nom, " c'est une fierté ". Elle concerne l'amélioration de la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie. Le texte prévoit d'autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser des examens de réfraction en EHPAD.

Agnès Firmin Le Bodo a également déposé deux autres propositions de loi, l'une visant à inscrire un âge limite de délivrance d'agrément pour les accueillants familiaux et l'autre visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète.

Commission bioéthique

Agnès Firmin Le Bobo est très impliquée par les sujets sociaux et de santé. Du coup, cet été, la présidence de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique lui a été proposée. " J'ai reçu un coup de fil le 19 juillet dans la soirée alors que j'étais dans un restaurant du quai Southampton. On m'a laissé une heure pour prendre ma décision ". La commission s'est mise au travail le 27 août, 55 heures d'auditions. " Des débats passionnants et enrichissants, dans un climat serein et apaisé ", se réjouit la députée. Dans son esprit, ses choix et ses orientations sont clairs (notamment concernant la PMA). " Il est de notre devoir collectif de montrer que l'on peut travailler sur ce sujet en toute sérénité ".

Lundi 9 septembre 2019, les trois ministres qui portent le texte, Agnès Buzyn (santé), Nicole Belloubet (justice) et Frédérique Vidal (enseignement supérieur) s'exprimeront devant la commission. Dès le lendemain et jusqu'au vendredi 13 septembre, la commission examinera les 2 080 amendements déposés pour rectifier le projet de loi. Le texte sera examiné par l'Assemblée Nationale à partir du 24 septembre pendant une quinzaine de jours. Le gouvernement espère un vote définitif avant fin juin 2020.

Les municipales

Les élections municipales de 2020 ont été évoquées. Sans fermer aucune porte, Agnès Firmin Le Bodo n'évoque pas de participation à ce scrutin. Dans sa ligne politique, elle estime que la candidature d'Édouard Philippe est la plus légitime, " C'est lui qui a été élu par les Havrais en 2014 ". Le Premier ministre devrait donner sa réponse d'ici quelques mois (certainement après les vœux). La députée pense qu'il reviendra. Si ce n'est pas le cas, Agnès Firmin Le Bodo n'avance pas d'autres noms.

Et concernant un éventuel retour de Luc Lemonnier, la députée estime qu'un " retour serait erreur humaine avant même une erreur politique. La politique, c'est fini pour lui ".

