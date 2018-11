Le Brexit en question au Havre

Quelles seront les conséquences du Brexit sur nos ports normands ? Mardi 20 novembre 2018, une commission a été installée à l'Assemblée Nationale pour examiner le projet de loi autorisant le gouvernement à fonctionner par ordonnances à partir de mars 2019, date du Brexit. Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime, fait partie de cette commission et s'interroge particulièrement sur les conséquences pour le port du Havre.

Ravie d'avoir été nommée au nom @DeputesUDIAGIR au sein de la com spéciale #brexit. Sujet primordial pr l'éco française mais aussi pr les acteurs portuaires, je serai très attentive au sein de cette com aux répercussions pour le territoire havrais de la sortie de la GB de #UE. pic.twitter.com/X7LMBPb7fC — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) 15 novembre 2018

Rétablir les frontières

En cas de Brexit dur, les frontières vont devoir être rétablies. Cela veut dire plus de contrôles (marchandises et passagers) et du coup plus de douaniers et plus d'infrastructures. Ces mesures vont avoir un coût qu'il est pour l'heure difficile de chiffrer.

La commission de l'Assemblée Nationale discute avec les différents ministères concernés du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2018. Le projet de loi autorisant le gouvernement à agir par ordonnances devrait être examiné à partir du mercredi 5 décembre 2018.