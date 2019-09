À la découverte de l'Amérique

"Grâce à ce concours, j'ai vraiment l'impression que je peux donner à d'autres l'envie de voyager", Théo Dislaire à 23 ans, et habite à Hérouville Saint-Clair (Calvados). Il fait partie des cinq lauréats du concours "Normands autour du monde". Ce concours organisé par Normandie Attractivité, donne l'opportunité à cinq jeunes de la région de partir une vingtaine de jours à l'étranger jusqu'au 28 septembre 2019 à la rencontre d'autres normands installés dans le monde.

Un moyen de porter haut les couleurs de la région. " Lorsque j'ai déménagé quelques années en Bretagne j'ai mené une "guerre" contre les Bretons pour leur prouver que la Normandie est bien meilleure et surtout que le Mont Saint Michel est normand, rit-il, je me retrouve totalement dans ce projet."

Lors de ce voyage les jeunes Normands devront partager leurs aventures avec des articles et vidéos publiés en ligne.

"On peut dire que c'est une passion"

"J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager et j'adore ça". Indonésie, Canada République Dominicaine, Tunisie,... Théo a déjà beaucoup voyagé, pourtant il n'aborde pas ce voyage comme les précédents "j'ai une pression supplémentaire, je veux vraiment promouvoir la Normandie au-delà de ses frontières" Théo a choisi l'Amérique, de Buenos aires à Québec, il compte sur ce voyage "pour rencontrer des gens et ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe dans le monde."

