Les Red Hot Chili Peppers pour la première fois au Stade de France samedi

Dès ses premiers pas en 1983, le groupe aux prestations scéniques déjà survoltées a abattu des barrières en inventant un mélange inédit de punk, de funk et de rap. Mais les Red Hot Chili Peppers (RHCP) ont mis du temps à percer. Il leur a fallu attendre leur quatrième album Mother's Milk en 1989 pour connaître un début de succès sur la scène alternative.

Les années 90 ont été celles de la consécration avec les albums Blood Sugar Sex Magic (1991), One Hot Minute (1995) et surtout Californication (1999). Le disque, considéré comme le meilleur du groupe, a vu les RHCP s'ouvrir à la pop, avec des ballades comme Scar Tissue qui ont eu vite fait de conquérir le grand public.

Plus de 60 millions d'albums vendus

Dès lors, les Américains ont quitté le rock alternatif pour jouer dans la cour des grands, se muant en groupe capable de remplir les stades - et même la Place Rouge - à travers le monde. Au total, le groupe - récemment intronisé au Rock'n Roll hall of fame - a vendu plus de 60 millions d'albums.

Paru à l'été 2011, I'm with you, leur dixième album studio, a mis fin à un hiatus de cinq ans pendant lequel le guitariste John Frusciante - considéré comme un des talents créatifs du groupe - a quitté la formation.

Il a été remplacé par Josh Klinghoffer, qui accompagne également les Red Hot Chili Peppers sur scène. Du haut de ses 32 ans, il a sensiblement rajeuni la moyenne d'âge du groupe. Car le chanteur Anthony Kiedis et le bassiste Flea, seuls membres d'origine qui se distinguaient à leurs débuts en jouant dans le plus simple appareil, frôlent désormais la cinquantaine.

A sa sortie, I'm with you a été tièdement accueilli par la critique, mais cela n'a pas empêché le groupe de remplir Paris-Bercy deux soirs d'affilée en octobre dernier. Les billets pour la première date se sont même envolés en cinq minutes.

Le Stade de France, où se produiront en première partie les touaregs de Tinariwen et les rockeurs anglais The Vaccines, n'affiche, lui, pas encore complet. Au début du mois, les Américains au look d'éternels post-ados, ont d'ailleurs incité leurs détracteurs à s'offrir un billet pour "venir (leur) vomir dessus" dans une courte vidéo postée sur internet.

Le groupe a récemment annoncé qu'il allait prochainement publier 18 chansons inédites issues des mêmes sessions d'enregistrement qu'I'm with you. Les titres seront progressivement publiés par groupe de deux, à partir du 14 août.

