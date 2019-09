Le Théâtre à l'Ouest veut faire rayonner l'humour partout en Normandie

Un bilan positif pour la saison passée du Théâtre à l'Ouest, la salle qui met à l'honneur l'humour à Rouen (Seine-Maritime). "Nous avons accueilli 315 représentations du mercredi au dimanche, explique son directeur, Loïc Bonnet. 200 artistes différents se sont produits en réunissant 40 000 spectateurs."

Des spectacles à Dieppe, Yvetot, Louviers

Le Théâtre à l'Ouest veut continuer à attirer le public dans sa salle, en misant notamment sur les abonnements annuels à 40 €. "Ils donnent droit à des réductions sur les spectacles, à des accès en avant-première aux tickets et à une soirée exceptionnelle dans l'année", poursuit Loïc Bonnet qui se satisfait aussi de la mise en place d'un nouveau site internet.

Surtout, le Théâtre à l'Ouest va intensifier les spectacles proposés hors les murs à Maromme, avec une vingtaine de dates prévues, mais aussi "de plus en plus aux Vikings à Yvetot avec 900 places et nous travaillons aussi avec le cinéma de Louviers, avec le futur complexe de Dieppe, avec les salles du Trait et de Pavilly", ajoute Loïc Bonnet.

"Ça ne sera pas tous les jours dans ces villes-là, avec un spectacle par mois ou par semaine. Nous avons l'année prochaine, une quarantaine de dates en dehors du théâtre dans des plus grosses salles car les gens sont demandeurs et les mairies sont demandeuses."

Le théâtre au Zénith

Avec un peu moins de 200 places dans sa salle rouennaise, le Théâtre à l'Ouest est à la recherche de capacité plus grande. En attendant la construction d'une deuxième salle à Rouen, dans le futur 105 sur la rive gauche avec 999 places d'ici le printemps 2022, Loïc Bonnet va également investir le Zénith de Rouen.

"Nous allons faire venir des humoristes dans une configuration inédite de 800 à 1000 places avec une ambiance de théâtre en habillant les sièges du Zénith de velours rouge", annonce-t-il. La première date pourrait intervenir début mars 2020.

Un public exigeant

Loïc Bonnet souligne que le Théâtre à l'Ouest est "dans le top 3 des cafés-théâtres en France" et que le lieu est désormais prisé des humoristes. "Rouen est maintenant une ville qui compte dans les tournées et on nous appelle pour venir ici au théâtre", ajoute le propriétaire des lieux.

Manu Payet se produira ainsi trois fois cette année dans la région grâce au Théâtre à l'Ouest : mercredi 4 septembre à Rouen puis samedi 5 octobre à l'espace Beaumarchais à Maromme et au Grand Forum à Louviers samedi 30 novembre. "On ne fait pas rire dans cette région avec n'importe quoi, souligne Manu Payet. En général si ton spectacle marche dans le coin, il marche un peu partout !"

