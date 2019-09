Générale d'Optique fait sa rentrée à Condé-sur-Sarthe [Publireportage]

Venez découvrir les dernières tendance des montures exclusives Femmes, Hommes et Enfants, et adoptez un nouveau look pour la rentrée !

La référence ornaise pour les lunettes

Camille vous accueille et vous conseille du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19 h dans la boutique Générale d'Optique au 69 bis rue d'Alençon, à Condé-sur-Sarthe.

L'enseigne Générale d'Optique est déjà bien connue des Ornais. Elle est présente depuis plus de dix ans à Arçonnay. On la retrouve également à Argentan et Flers.

Générale d'Optique aménagé à Condé-sur-Sarthe est innovant. Il bénéficie de nouveaux équipements et corners dédiés à la contactologie, à la vérification visuelle, au solaire, à l'aide visuelle et au sport.

L'objectif pour Camille est de trouver une solution pour équiper chacun, avec professionnalisme, en toutes circonstances.

Venez profiter de l'offre Rentrée jusqu'au 28 septembre :

1 paire achetée + 1 € = une 2ème paire au choix + jusqu'à 200 € offerts en chèque-cadeau pour qui vous voulez !

Rendez-vous vite dans votre boutique Générale d'optique - 69 bis rue d'Alençon à Condé- sur- Sarthe

