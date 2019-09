Martial Leroux ou l'amoureux des transports en commun

C'est une passion qui peut paraître étrange, pourtant Martial Leroux est passionné par les transports. Bus, tramway, bateau, cet enseignant-chercheur en musicologie connaît leur histoire sur le bout des doigts, surtout ceux de Caen (Calvados), sa ville natale.

Pour partager ses histoires et anecdotes, Martial Leroux a décidé d'écrire un livre, "Je parle des premiers bateaux, des omnibus à chevaux, du tramway électrique, de l'autobus du TVR pour terminer par le nouveau tramway." L'ouvrage intitulé, Caen : ses transports urbains en histoire, devrait sortir en octobre 2019 "un aboutissement" pour cet amoureux des transports publics "On ne peut pas expliquer d'où vient une passion. J'ai toujours regardé les transports en commun avec des yeux écarquillés. Ce qui paraît anodin pour certain et une source d'émerveillement pour moi ! "

Une association de passionné

"Quand j'étais enfant, j'habitais au-dessus d'un terminus de bus et je les regardais déjà" Et ça passion ne s'est pas estompée avec les années bien au contraire. Lorsqu'il a eu 40 ans, Martial Leroux a passé son permis bus et est devenu "saisonnier pour bus verts et twisto pendant quelques années." Il est également président d'une association "car-histo-bus" mais aussi d'un collectif qui réunit 18 associations de toute la France "Une fois par an il y a une assemblée générale et on se retrouve pour échanger". L'objectif est de "regrouper des personnes propriétaires de véhicules comme des cars ou des bus."

Habitant à Paris, ce Caennais d'origine à tout de même pu admirer le nouveau tramway qu'il trouve "absolument splendide"!

