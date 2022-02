Voici le message posté sur le site Muselive.com :



Radio 1 have confirmed last night's rumour that they will be playing Muse's new single on Zane Lowe's show tomorrow (Wednesday) night at 19:30.

Pour écouter ce nouveau single, il vous faudra vous connecter à cette adresse : www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_radio_one.