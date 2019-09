Les enfants de stars aussi font leur rentrée !

Nombreux sont les parents à avoir partagé la rentrée scolaire de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Bien coiffés, parés de leurs toutes nouvelles tenues, cartables bien harnachés sur le dos... Parfois main dans la main entre frères et sœur, tantôt de dos, tantôt de face, avec des sourires et des grimaces... Toutes ces publications se ressemblent autant qu'elles sont touchantes.

Amel Bent, maman de deux enfants elle-aussi a accompagné ses enfants à l'école. Sofia et Hana ont découvert l'école et la vie de classe. Sur son compte instagram, la chanteuse de 34 ans a partagé cette photo avec une légende non-équivoque : "JOUR 1".

Alors que "maman Amel Bent" défend actuellement un nouvel album, elle fera également sa rentrée prochainement sur TF1. Déjà coach de The Voice Kids, pas de redoublement pour elle puisqu'elle sera également présente dans The Voice, la version adulte du programme, en compagnie de Pascal Obispo, Lara Fabian et Marc Lavoine. Une nouvelle qu'elle a partagé à ses fans avec fierté.