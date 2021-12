Cherbourg. Tendance Live Cherbourg : À Fond d'cale, comme à la maison !

Leurs joyeux violon, accordéon et banjo animent la vie cherbourgeoise depuis maintenant quinze ans. Les six musiciens habitués des salles de concert partagent avec le public leur bonne humeur et racontent des histoires modernes.

Celle de Monsieur Lucien, qui peine à sortir de sa vie de célibataire endurci, ou encore celle d'un paysage "d'une mer en délire" et chère aux Cherbourgeois : La Hague. Le tout accompagné de compositions éclectiques. Après plus de 350 concerts et plus de 11 000 albums vendus, A Fond d'cale revient avec un cinquième opus salué par la critique. Un joyeux bijou qui mêle chanson française, virée rock et folk irlandais.