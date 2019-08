Silvàn Areg, le soleil arménien

Silvàn Areg a connu plusieurs vies avant de concrétiser son rêve de paillettes. Après 15 ans de rap, et une carrière de professeur d'EPS au collège et au lycée, le chanteur se remet à écrire en 2016, épaulé par un de ses amis de longue date Doutson. Il se lance ensuite dans l'aventure de "Destination Eurovision" et se hisse à deuxième place au vote du jury international. Il prend goût au live et sa simplicité plaît au public, enthousiaste à l'écoute d'"Allez leur dire", premier titre de son album "Sur le fil" sorti en août 2019. Un hymne intergénérationnel qui insuffle un élan de liberté. Un hasard, si le prénom "Areg" n'est autre que la traduction de "soleil" en arménien ?

