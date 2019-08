La Saint-Gilles à Flers

C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée, et il existe depuis plus de 400 ans, à Flers (Orne) : mercredi 28 août 2019, c'est le traditionnel Marché de la Saint-Gilles. Ce déballage d'une centaine de commerçants ambulants attire des milliers d'acheteurs, Rue de Paris, de 9h à 18h. On y vient autant pour acheter, que pour se balader… Les archives montrent qu'en 1630, il existait 16 foires à Flers. Mais elles ont disparu au fil du temps, sauf une : la Saint-Gilles, qui perdure, depuis 1995 sous sa forme actuelle, Rue de Paris.

Cette foire Saint-Gilles à Flers, s'achève par le non moins incontournable critérium cycliste disputé en semi-nocturne, à partir de 20h. Un circuit d'1km700 à parcourir 46 fois entre la rue de Paris et le champ de Foire, soit : 78km200 de course.