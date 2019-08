Eclat(s) Final : un week-end de grand spectacle à Caen

Après un bel été de spectacles, Eclat(s) de rue, la saison caennaise des arts de la rue, tire sa révérence les 30 et 31 août avec un week-end exceptionnel. L'Eclat(s) final avait réuni près de 3 000 spectateurs en 2018 et il promet de faire au moins aussi bien cette année.

Le programme se veut festif et spectaculaire : déambulations, danses participatives et de nombreux spectacles de clown, de cirque et d'acrobaties en tout genre. C'est l'ensemble de la presqu'île de Caen (Calvados) qui accueille ces festivités : la grande pelouse, le chapiteau, la Table des Matières (le restaurant de la bibliothèque Tocqueville) ou encore le quai François Mitterrand.

Lee, artiste sud-coréen, proposera une "désinstallation performative" sur la grande pelouse. L'oeuvre sera accessible dès 14 heures le 30 août. Désinstallation le lendemain, à 22 heures. - Michel Wiart

Du trapèze sur la grande pelouse

Parmi les shows incontournables, celui de Max et Maurice, clowns rêveurs et nostalgiques pleins d'humour (places limitées, sur réservation), mais aussi Vaguement la Jungle de la compagnie Patati Patata, concert de rue éclectique, rythmé au son d'un duo violon-guitare et d'un solex ! Biquette, monologue théâtral résolument féminin et un brin féministe, aura lieu à la Table des Matières et au Café Sauvage. Avec Troc, de la compagnie Sauf le dimanche, est un spectacle participatif : le public pourra échanger des gestes contre une danse improvisée.

A ne pas manquer non plus, les deux grands événements du final, La Tortue de Gauguin de Lucamoros (le 30 à 22h30 au chapiteau), peinture et danse en direct sur une structure géante et La Tangente du Bras Tendu de la compagnie Les Philébulistes, spectacle de trapèze avec acrobaties et voltiges vertigineuses (le 31 à 23 heures sur la grande pelouse).

Prix du public

Six spectacles sont aussi proposés dans le cadre du festival off, avec du cirque burlesque, acrobatique et de la danse. Le public aura son mot à dire car un jury de spectateurs aura pour charge de décerner un prix à la meilleure compagnie de ce off. Ce prix du public sera remis en présence de Joël Bruneau, maire de Caen, le 31 à 19 heures sur le Quai F. Mitterrand.

L'Herbe est plus rose ici sera l'un des spectacles proposés dans le cadre du festival off - SiSi NonNon Cie

Pratique. Vendredi 30 et samedi 31 août sur la presqu'île de Caen. Programme complet sur caen.fr

