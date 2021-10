Caen. Célébrez la paix autour d'un pique-nique

En 2018, le pique-nique pour la paix avait réuni plus de 500 convives. Cette année, ce rassemblement festif sera l'occasion de célébrer 75 ans de paix depuis le débarquement allié et la Libération. Chacun est invité à apporter son repas et des boissons, voire à le partager.

Plusieurs rendez-vous sont prévus le jeudi 6 juin dans le Calvados : à Caen de 18 heures à 21 heures sur l'esplanade de la bibliothèque Tocqueville, à Colombelles à partir de 12 heures 9 rue Léopold Sedar Senghor. A Villers-sur-Mer sur l'espace pique-nique du marais de 12 heures à 14 h 30.

D'autres pique-niques auront lieu ce jour-là à travers la Normandie mais aussi au-delà de nos frontières : à Montréal au Canada, Londres en Angleterre, à Tokyo au Japon, Sydney en Australie, etc.

Pratique. Dates et inscriptions sur normandie-attractivite.fr

