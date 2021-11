Caen. A Caen, des acrobaties sur des guitares pour le final d'Éclat(s) de Rue

Pour le week-end final d'Éclat(s) de rue la ville de Caen (Calvados) reçoit la compagnie le P'tit Cirk qui propose Les Dodos, un spectacle de cirque moderne et contemporain.

Avec trois représentations, jeudi 29 août, vendredi 30 et samedi 31, à 20 heures, la compagnie assurera un show poétique, musical et insolite. Rendez-vous au chapiteau sur le site de la Presqu'île.

Le spectacle est assuré par cinq artistes munis de dizaines de guitares. Ces instruments, empilés, échafaudés, encordés, suspendus, serviront d'obstacles et de tremplin pour des acrobaties, des voltiges et des mouvements de danse plus impressionnants les uns que les autres. Avec Les Dodos, il n'y aura pas de repos !

Places limitées

Pour voir Les Dodos, il faudra réserver sa place. Attention, il n'y en a que 380 par représentation et il faudra venir muni de son ticket imprimé.

Pratique : jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 août 2019. A 20 heures au chapiteau de la presqu'île. Tarif : de 11 à 16 €. Réservation obligatoire ici La programmation complète de l'Éclat final est à retrouver sur caen.fr/agenda

