Football : Quevilly Rouen Métropole sombre face à Villefranche

Le match.

Après une entrée difficile dans le match de la part des Rouges et Jaunes, les débats vont s'équilibrer après le premier quart d'heure de jeu mais aucun but ne sera marqué avant la mi-temps. Au retour de la pause, les joueurs de Manu Da Costa retombent dans leur travers et n'arrivent pas à enchaîner les passes et c'est finalement logiquement que suite à une énième perte de balle en zone défensive, Sergio adresse une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface à la 69e minute 1-0. Huit minutes plus tard, c'était au tour de l'ancien de la maison normande Timothée Taufflieb d'inscrire le 2e but de la tête sur un centre venu de la gauche 2-0.

Ni l'entrée de Lamide Ndao retardée suite à un problème de maillot, ni l'expulsion de Kevin Renaut à la 90e minute ne permettront aux Rouges et Jaunes de revenir dans la partie.

La réaction.

Manu Da Costa: " l'adversaire nous a mis en difficulté par rapport à son 3-5.2 notamment les espaces dans le dos de nos latéraux, on est très naïfs défensivement, si je prends les deux buts mais il y a eu plein d'autres situations aussi. Je ne retire pas beaucoup de positif ce soir, j'y réfléchis mais on a été hors sujet complètement".

Après quatre matches, QRM pointe donc à la dernière place du classement et se rendra au Stade Lavallois vendredi 30 août 2019.