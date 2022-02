Earth Wind and Fire en concert à la Luciole à Alençon le 13 novembre

Groupe mythique des années 70, Earth, Wind And Fire a touché le coeur de deux générations avec son incroyable musique. Son mélange révolutionnaire des styles soul, jazz, funk et rythmes africains a donné à leur musique un son attractif et universel dont se sont inspirés de nombreux groupes au début des années 80. De 1973 à 1981, Al McKay, guitariste leader du groupe, partage la success story sans égal de cette formation.

Aujourd'hui, il redonne vie à ce son unique, à ces paroles mémorables et propose de faire revivre des tubes comme Getaway, Fantasy, ou encore Singasong et September, titres qu'il a co-composés avec Maurice White, le fondateur du groupe.

Né à New-York, il découvre la musique à 5 ans avec Elvis Presley. Avec des influences qui vont de

Freddie King à Duane Eddy en passant par James Brown, il démarre sa carrière professionnelle avec ni plus ni moins que Ike et Tina Turner. Musicien doté d'un son bien à lui, il collabore avec les plus grands : Andy Williams, Isaac Hayes avant de s'associer aux frères White, lors de la création de Earth, Wind And Fire.

Pour The Al McKay Allstars, il s'entoure de 14 musiciens aussi prestigieux que Mike Shapiro aux percussions, Michael Harris (trompettiste de Phil Collins et d'Earth, Wind And Fire pendant de nombreuses années), Bruce Conte (qui a joué avec George Benson, les Rolling Stones) ou encore Wendell Kelly (qui a tourné ou enregistré avec des géants comme Stevie Wonder, Lionel Richie, Ray Charles). Une expérience musicale inoubliable pour retrouver, l'espace d'un concert, un esprit d'insouciance incomparable.

Le groupe légendaire de retour en France avec la BO du film "Intouchables"!

Allo Ciné à propos de la bande originale du film à succés Intouchables : De la terre, de

l'eau, du feu et des notes". La musique joue un rôle central dans le long-métrage, ce qui constitue un première dans la filmographie des deux réalisateurs. Ces derniers avouent notamment que certaines chansons (celle d'Earth Wind and Fire utilisée dans le film, notamment) ont fortement influencé la rédaction du script. Le plus dur fut ensuite d'acquérir les droits des chansons, dont la présence dans le film était devenue presque indispensable.

Avec plus de 17 Millions d'entrées le film les "Intouchables" est le plus gros succès de cette année 2011 et le second film au meilleur score du box office après "La Grande Vadrouille". Le Film consacre une grosse partie de sa BO aux groupes mythiques comme Earth Wind & Fire et Kool and the Gang.