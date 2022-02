Michael Jackson ressuscité grâce à The Immortal World Tour

Dimanche 24 juin, Arte vous proposera une programmation spéciale avec Doctor Prince & Mister Jackson. Ce documentaire, réalisé par Philip Priestley, remet en lumière le duel entre Michael Jackson et Prince, qui a secoué la scène musicale des années 80. Suivra le biopic, The Jacksons - An American dream à 15h30, retraçant l’histoire de la célèbre famille, menée par Joe, le père tyrannique.

A 18h45, les téléspectateurs découvriront un numéro spécial de la revue culturelle Personne ne bouge ! Puis, Michael Jackson, une carrière en noir et blanc à 19h45. Ce documentaire inédit reviendra sur le parcours du premier chanteur noir à avoir été adulé par un public blanc.

Enfin, la chaîne diffusera en prime time le spectacle du Cirque du Soleil, Michael Jackson, The Immortal World Tour. La mise en scène du chorégraphe Jamie King revisite l’univers créatif du King of The Pop.

Et c’est un Michael Jackson acteur qui conclura cette journée spéciale avec The Wiz, une version funky du Magicien d’Oz par Sidney Lumet (22h05) ; puis, le film de série B, Miss Cast Away and The Island Girls (0h15).