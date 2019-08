Festival Vibrations 2019 : une bouffée d'oxygène à Rouen !

Du 24 août au 1er septembre 2019, le festival Vibrations investit l'orangerie du Jardin des plantes à Rouen (Seine-Maritime) et ses alentours avec des propositions musicales mais aussi artistiques et conviviales. Fabio Hernandez est le programmateur de ce festival et nous dévoile sa ligne éditoriale.

Pourquoi avoir ainsi baptisé ce festival ?

"Je l'ai baptisé 'Vibrations' car je suis un grand fan des instrument à corde et cette année j'accorde encore plus de place à la contrebasse. Ces ondes font résonner quelque chose en nous, elles sollicitent notre imaginaire, nous libère et nous élèvent et engendre un bien-être tant physique qu'émotionnel. C'est cela que j'ai voulu offrir à nos spectateur et que nous revendiquons au festival : des émotions qui sont rendues possibles grâce à l'intimité de la salle et à cette véritable proximité entre les artistes et les spectateurs qui en découle."

Quel est le principe du festival ?

"Lorsque j'ai crée ce festival il à 5 ans, je voulais animer la ville pendant la période estival avec un évènement participatif et convivial et proposer une grande variété de genres musicaux pour capter le public le plus large possible. Cette année le festival accueille en effet des propositions très variées : un concert de flamenco, de la chanson française, un bal swing, mais aussi du jazz ou encore de la musique classique. Dès la première édition, le festival a reçu le soutien de la Ville de Rouen. Vibrations a investit le Jardin des plantes et a ainsi permis de redynamiser culturellement la rive gauche. Mais Vibrations c'est bien plus qu'une série de concert. Le festival se décline aussi en ateliers pour enfants, en séances de lecture, en un espace dédié au bien-être et nous proposons aussi des visites du jardin pour le public empêché ainsi que des visites sensorielles musicalisées pour les plus petits."

Quels sont les artistes que nous découvrirons sur scène ?

"Pour ce qui est du choix des artistes, nous aimons poursuivre notre collaboration d'une édition à l'autre. Oswald Sallaberger et la maison illuminé sont nos plus fidèles partenaires puisqu'ils participent au festival depuis le début. Cela nous permet de suivre l'évolution des artistes ou des ensembles mais aussi de montrer leurs diverses palettes. Nous donnons par exemple cette année la parole à la Cie Zaméliboum pour deux propositions participatives mais bien distinctes : le bal à tous vents pour le grand public et le bal des pieds d'nez qui s'adresse aux enfants. On aura aussi le plaisir de retrouver Serge Lopez sur scène. Il s'était produit en duo avec Bernardo Sandoval en 2016 mais il revient cette fois avec Kiko Ruiz. Même si le festival est résolument ouvert vers d'autres cultures, il nous tiens à cœur de privilégier les talents locaux."

Quelle place accordez-vous à la danse ?

"Nous voulons faire de cette nouvelle édition un moment véritablement festif. C'est pourquoi nous avons privilégié cette année les bals. Pour la soirée d'ouverture le samedi 24 août Need for swing propose un bal swing et une initiation au Lindy hop : cette danse survoltée née dans les rues de Harlem dans les années 30. La soirée se prolonge sur un rythme endiablé avec DJ The archer. Le festival s'achève aussi avec une proposition dansante : le bal à tous vents de la cie Zaméliboum, un bal plus traditionnel. La danse est un véritable vecteur de convivialité et les formules choisies sont très entraînantes !"

Du 24 août au 1er septembre 2019 à l'orangerie du Jardin des plantes. 3 à 14€. festivalvibrations.jimdo.com

