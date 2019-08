Football (Ligue 2) : la Corse pour débloquer le compteur du SM Caen ?

C'est au cœur d'un mercato agité que le Stade Malherbe Caen (Calvados) se déplace à Ajaccio vendredi 9 août 2019 (20 heures). Après avoir perdu Brice Samba et Casimir Ninga, partis pour l'Angleterre et Angers cette semaine, les Malherbistes devront composer sans Jan Repas ni Jonathan Gradit. Remy Riou, le nouveau portier est quant à lui dans le groupe.

Difficile, donc, de croire que les Normands se déplacent avec le plein de confiance dans une ambiance corse toujours complexe à appréhender.

En huit matches, Caen ne s'est jamais imposé sur la pelouse François-Coty. Jessy Pi, milieu de terrain recruté cet été, espère fausser les statistiques ce soir :

🎙@JessyPi25 avant le déplacement à Ajaccio demain "On voulait montrer à nos supporters de quoi on était capables, on la fait un peu plus en deuxième période même si on a perdu. À nous de faire ce qu'il faut demain" #ACASMC #Ligue2 pic.twitter.com/oBbC66xCbv