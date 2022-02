TV Prod, la vidéo musicale en Basse-Normandie

Ils filment, font le montage, mettent en ligne de nombreuses vidéos et sont specialisés dans la vidéo musicale. C'est ce que propose TV Production composé de quatre membres Etienne Bosquet, Antoine Harivel, Julien Koziol et Kévin Vanstaen.



Ils ont déjà effectués des clips comme celui de groupe Born In Alaska, propose aussi la captation de sessions acoustiques.

Découvrez toutes les infos avec Etienne Bosquet, notre invité.



(En vidéo, découvrez l'une des sessions de TV Prod avec le groupe The Minutes enregistré lors du Festival Papillons de nuit 2012)