La Ferrière-Harang. Faites le grand saut cet été avec Tendance Ouest!

La plateforme spécialement conçue pour la pratique du saut à l'élastique se trouve sur l'une des piles du viaduc, à 61 mètres au-dessus de la rivière Souleuvre. Après avoir marché sur la passerelle suspendue de 140 mètres de long, vous accédez à la plateforme de saut. Le participant est attaché aux chevilles et un harnais, fixé à la taille, lui assure une deuxième sécurité.

Face à la magnifique vallée, dominée par le viaduc, les yeux rivés sur l'horizon, vous faites le décompte 5,4,3,2,1 Go ! avant de vous élancer. La rivière en contrebas vous permettra, si vous le souhaitez, de toucher l'eau avec la main, ou jusqu'à la taille pour les plus courageux. Vous êtes récupéré et détaché en bas. Chaque année 8000 personnes vivent cette expérience unique avec AJ Hackett Normandie.

Tirage au sort vendredi 9 août 2019 entre 9h et 10h dans L'Heure d'été avec Laure.