Hors Normandie. Gagnez votre saut à l'élastique sur Tendance Ouest

Dimanche 6 août 2017, le Viaduc de la Souleuvre, le site à sensations pour toute la famille dans le bocage virois fête son 27ème anniversaire et vous propose les sauts les plus délires et les plus incroyables de l'année sur l'histoire du saut à l'élastique.

A cette occasion, gagnez votre saut à l'élastique,en pleine nature à 61m du sol.

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 4 août 2017, à 9h.