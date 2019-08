Cyclisme : grosse participation annoncée au troisième Tour de l'Orne

La troisième édition du Tour de L'Orne cycliste ne sera disputée que les 7 et 8 septembre 2019, mais à un mois de l'épreuve les organisateurs croulent sous les demandes de participation ! Rencontre avec le président de l'équipe d'organisation, Jean-Pierre Henry.

Le Tour de l'Orne cycliste a vu le jour dans les années 50, avant de s'arrêter après un dramatique accident. Sa renaissance a eu lieu en 2017 à l'initiative d'une équipe de passionnés. Sa troisième édition sera disputée sur 2 jours, les 7 et 8 septembre 2019. Jean-Pierre Henry, président du comité d'organisation :

Un nouveau parcours

Pour cette troisième édition, changement de parcours pour ce Tour de l'Orne cycliste : il débutera samedi après-midi 7 septembre par une étape en ligne de 118 kilomètres entre Bagnoles-de-l'Orne et Gacé. Un contre-la-montre sera disputé dimanche matin 8 septembre sur 16,2 km autour du Mêle-sur-Sarthe. Avant l'ultime étape le dimanche après-midi sur 107 km entre Mortagne-au-Perche et Alençon :

Forte demande des équipes

Une trentaine d'équipes venues de toute la France devraient prendre le départ à Bagnoles-de-l'Orne, le 7 septembre. Ce type d'épreuve disputée sur deux jours avec deux étapes en ligne et une en contre-la-montre, se fait en effet de plus en plus rare :

Le Tour de l'Orne cycliste est une épreuve Cat.2 – Cat.3 – juniors - dép, Open 1 et 2, avec le soutien de Tendance Ouest.

A LIRE AUSSI.

Tour de France: la "fusée" Ewan gagne avant les Pyrénées