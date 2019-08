La piscine de Fécamp reste fermée

Qu'arrive-t-il au centre aquatique La Piscine de Fécamp (Seine-Maritime) ? Inauguré le 25 juin 2008, le bâtiment a-t-il mal vieilli ? En tout cas, l'arrêt technique obligatoire de juillet 2019 a révélé des problèmes de toiture (a priori de charpente). L'arrêt programmé jusqu'au 7 juillet s'était prolongé d'un mois. Une ouverture avait été annoncée pour le lundi 5 août.

Finalement, Fécamp Caux Littoral Agglo annonce vendredi 2 août que "compte tenu des délais liés aux expertises et travaux à engager pour remédier aux problèmes de toiture, la fermeture est prolongée jusqu'au 2 septembre 2019 inclus, la Communauté d'Agglomération travaillant à une réouverture la plus rapide possible de la halle sportive (Grand bassin et bassin d'apprentissage) dans un premier temps".

Allons-nous vers un dossier à feuilletons ?

