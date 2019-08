[Vidéo] Manche : un incendie dans le centre-ville de Cherbourg

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 1er août 2019 peu après 19h30 à Cherbourg (Manche). Le feu aurait pris entre le deuxième étage et les combles d'une habitation dont le toit est en zinc, située au 26 rue Albert-Mahieu. Mais il a été contenu par les pompiers qui sont arrivés rapidement sur place. Les combles et le deuxième étage sont détruits et un dégât des eaux est à prévoir dans les niveaux inférieurs à la suite de l'intervention des pompiers. Un drone a effectué une surveillance après 21h.

La rue a été bouclée le temps de l'intervention et une trentaine de pompiers étaient sur place. Aucune personne n'était à l'intérieur. En revanche, deux personnes qui habitent dans un immeuble voisin et qui ont respiré les fumées ont reçu un soutien sanitaire. Une femme est repartie indemne et un homme d'une cinquantaine d'année a été transporté à l'hôpital de Cherbourg.

Les personnes résidant dans l'immeuble seront relogées, selon le maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin et maire de la commune déléguée Sébastien Fagnen, présent sur place lors de l'intervention.

Les circonstances de l'incendie sont pour le moment inconnues.

