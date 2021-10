Le-Havre. Cinéma en plein air gratuit tout l'été sur l'agglomération havraise

Le Havre Seine Métropole, l'association du Grain à Démoudre, la Papa's Production et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc proposent plusieurs soirées conviviales tout au long l'été. Au programme : musique, repas et projection de films en plein air. Une animation pour petits et grands !