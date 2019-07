Paul Ourselin : "c'est dur de s'exprimer dans ce peloton très relevé"

Paul Ourselin fait partie des huit coureurs normands engagés sur le Tour de France. Le Calvadosien, qui dispute pour la première fois cette course, profite d'une deuxième journée de repos avant le "sprint final". Bienvenue à Nîmes, par 38°c, avant d'attaquer les cols des Alpes. Un moment crucial, aussi bien physiquement que mentalement. Écoutez son témoignage :

• Lire aussi. un normand de plus sur le tour



"J'ai l'impression d'être là seulement en suiveur"

Si le coureur originaire de Saint-Pierre-Sur-Dives (Calvados) "est en bonne forme", il n'en reste pas moins qu'il peine à tirer son épingle du jeu dans le peloton. En cause, un niveau de compétition de plus en plus élevé, comme il nous l'explique :

• Lire aussi. sept Normands engagés sur le tour de France



Malgré de bonnes échappées en équipe sur les étapes de la planche des Belles filles (étape 6) et Saint-Flour (étape 10), Paul Ourselin reste encore sur sa faim. Sous le maillot Total Direct Energie, son objectif est encore possible : la victoire en équipe. Il reste désormais six opportunités pour tenter de le remplir. Les condition continueront d'être difficiles pour le Normand:

Lundi 22 juillet 2019, après quinze étapes, le Calvadosien est 104e au classement général du Tour de France, à un peu plus de deux heures d'un autre Français, Julian Alaphilippe, maillot jaune.

• Lire aussi. "Ce Tour est difficile" confie le cycliste manchois Anthony Delaplace