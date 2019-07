"Ce Tour est difficile" confie le cycliste manchois Anthony Delaplace

"Ce Tour est difficile, on est fatigué alors que l'on n'a pas attaqué les Pyrénées." À l'image de la grande majorité du peloton, le Normand Anthony Delaplace semblait heureux, ce mardi 16 juillet, de pouvoir profiter d'une journée de repos, bienvenue, à Albi. Il en témoigne au micro de Tendance Ouest :

L'occasion était belle de dresser un premier bilan, après dix jours de course. Le Manchois a eu des occasions de se montrer à l'avant de la course. Dans la bonne échappée le dimanche 14 juillet, jour de fête Nationale, il a même terminé 10e et 1er français de l'étape. Il se dit satisfait de son début de Tour de France :

Après dix étapes, le Manchois est 97e au classement général du Tour de France, à plus d'une heure du leader, un autre français, Julian Alaphilippe.

