Tour de France: pour Pinot, l'histoire, malheureuse, se repète

Le coup de théâtre qui a stupéfait la caravane du Tour est intervenu une heure après le départ de Saint-Jean-de-Maurienne. Avec, pour héros malheureux, le cinquième du classement général, diminué par une lésion musculaire.

En pleurs, Pinot, qui naviguait à distance du peloton, a fini par s'arrêter sur le côté droit de la route, consolé tant bien que mal par son coéquipier William Bonnet. Il a pris place à l'arrière de sa voiture d'équipe et a quitté le Tour de la façon la plus imprévue par rapport aux espérances -justifiées- qu'il portait.

"Thibaut souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche", a expliqué ensuite l'équipe Groupama-FDJ. "Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s'est pas amélioré ce vendredi: il vient de quitter le Tour de France".

Depuis la veille, son équipe savait que le lauréat de l'étape du Tourmalet ne pourrait lutter à armes égales. Sauf miracle, les carottes étaient cuites par la faute d'un incident anodin, aux lourdes conséquences.

"Hier matin (jeudi), on savait que ce serait compliqué mais il avait réussi à passer la journée difficile et à s'accrocher. Aujourd'hui, on avait espoir mais la douleur a été plus forte que tout. Avec ce départ rapide et difficile en plus...", a déclaré son directeur sportif Philippe Mauduit à France Télévisions.

"Il a tapé le guidon"

"Il a évité une chute il y a deux jours et il a tapé le guidon", a précisé le directeur sportif à propos de son coureur qui, dans la 19e étape, ne pouvait pas se mettre en danseuse sur les images TV de la course.

"On avait tous espoir", a-t-il répété, "mais ce n'était pas possible pour lui de continuer".

Pour le coureur français, la mésaventure a un air de déjà vu. Au printemps 2018, il était en position de monter sur le podium du Tour d'Italie (3e du classement) au matin de l'avant-dernière étape. Malade, il avait galéré toute la journée pour rallier l'arrivée très attardé et prendre la direction de l'hôpital pour soigner une bronchite.

Cette fois, Pinot a essayé encore. Il s'est fait poser un bandage à la cuisse gauche mais il a dû laisser partir le peloton, sans que ses coéquipiers restent avec lui. Les dés étaient jetés et Pinot, relégué à l'arrière, s'est résolu à jeter l'éponge.

Dominateur dans les Pyrénées, brillant vainqueur de la 14e étape au sommet du Tourmalet et deuxième le lendemain au sommet du Prat d'Albis, Pinot comptait 1 min 50 sec de retard par rapport à Julian Alaphilippe. Mais il était posté à seulement 20 secondes d'Egan Bernal, le dauphin colombien du maillot jaune.

Dans le Tour, le Franc-Comtois de Mélisey (Haute-Saône) est passé par de spectaculaires hauts et bas. Trois victoires d'étape, en montagne, et une place sur le podium en 2014 (3e). Et des abandons, pas moins de quatre en sept participations.

