Finale de la CAN : des mesures de précaution en Seine-Maritime

La préfecture de Seine-Maritime a pris des mesures de sécurité pour prévenir tout risque de trouble à l'ordre public à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et l'Algérie, vendredi 19 juillet 2019 dans la soirée. Le 14 juillet 2019 à Rouen, pour la qualification de l'Algérie en finale, des centaines de supporters avaient laissé éclater leur joie dans les rues de la ville.

• Lire aussi. CAN-2019 : Sénégal-Algérie, des décennies d'attente pour une finale de rêve



Trois arrêtés d'interdiction

Afin d'éviter les débordements, des arrêtés d'interdiction ont donc été pris. Au nombre de trois, ils concernent :

• l'utilisation et la détention d'artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, sur l'espace public ou en direction de l'espace public pour l'ensemble du département, du vendredi 19 juillet 2019 (18h) au dimanche 21 juillet 2019 (8h),

• le transport ostensible et l'utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse et de carburant sous forme conditionnée dans le but de créer un trouble à l'ordre public pour l'ensemble du département, du vendredi 19 juillet 2019 (18h) au dimanche 21 juillet 2019 (8h),

• la consommation ou la détention de toutes boissons alcooliques sur la voie publique pour l'ensemble du département, du vendredi 19 juillet 2019 (18h) au dimanche 21 juillet 2019 (8h).



Les bus déviés

À Rouen (Seine-Maritime), le réseau Astuce de transports en commun a aussi pris des mesures spécifiques de déviations des lignes qui passent par le centre-ville, entre 22h30 et la fin du service.

Les lignes de Teor T1, T2 et T3 sont déviées par les boulevards dans les deux sens. La ligne F1 est déviée par le boulevard de l'Europe, le pont Mathilde, la voie rapide et les boulevards.

• Lire aussi. Algérie : la contestation pas dupe des manœuvres du pouvoir autour de la CAN



Déviations T1 - T2 - T3 - Réseau Astuce

Déviation T2 - Réseau Astuce

Déviation F1 - Réseau Astuce

Déviation F2 - Réseau Astuce

Déviation F3 - Réseau Astuce

Déviation F5 - Réseau Astuce

A LIRE AUSSI.

CAN-2019: place aux quarts, et à la VAR!