Caen. [Vidéo] Souleuvre : le grand saut de l'ex Miss France Laury Thilleman

C'était une après-midi particulière, mercredi 17 juillet 2019, au viaduc de la Souleuvre à Souleuvre-en-Bocage (Calvados). Au milieu des paysages vallonés, les vacanciers ont pu apercevoir Laury Thilleman, Miss France 2011. Cette dernière tournait son émission Happy & Zen, diffusée sur Téva, et basée cette saison sur le dépassement de soi. "On a vu un jour un poste sur les réseaux sociaux de Laury Thilleman qui indiquait qu'elle aimerait tenter le saut à l'élastique. Nous l'avons contactée pour lui proposer et la voilà ici !", indique Florence Basseux, en charge des relations presse pour le viaduc.

Après avoir tourné ses différentes séquences, dont une avec une spécialiste du vertige, la reine de beauté s'est préparée pour faire le grand saut. Et ce n'est pas une mince affaire : tout d'abord, Laury a dû signer une décharge, comme tous les participants doivent le faire. "Ça ne signifie rien cette décharge, dans le sens où, s'il arrive quoi que ce soit, on ne se "décharge" pas. C'est symbolique, pour que les gens prennent réellement conscience de ce qu'ils s'engagent à faire", explique Killian Boutrois, jump master (personne qui supervise les sauts).

Sautera ou sautera pas ?

Une fois cette étape passée, vient le temps de la pesée. "On pèse chaque personne deux fois, car, en fonction du poids, on ne va pas placer la corde au même endroit, puisqu'elle va s'étendre différemment en fonction des profils." Il faut ensuite enfiler un baudrier de sécurité, qui "sert juste de sécurité. Il n'est à aucun moment en tension. L'attache principale se fait au niveau des pieds". Il suffit ensuite d'être prêt à sauter. L'ancienne Miss France a-t-elle sauté ? Le mystère doit être gardé… jusqu'en octobre 2019, lors de la diffusion de son émission !