Shy'm se déguise en Spice Girl pour TF1 !

Vendredi 12 juillet 2019, la belle Shy'm a posté sur son compte Instagram une photo bien intrigante… On la voit en tenue python et baskets compensées, les cheveux frisés… On pourrait s'y méprendre et croire à une photo de Mel B, membre du célèbre Girls Band les Spice Girls.

C'est pour les besoins d'une émission que la chanteuse française a pris les traits de la belle anglaise. Le nom de ce nouveau programme : Chanson Challenge.

Le principe est simple : un artiste nomme un autre artiste et lui propose de reprendre une chanson complètement opposée à son univers.

D'autres artistes vont se prêter au jeu. Ainsi, Slimane reprendra Les Démons de Minuit et Zazie chantera Basique, du normand Orelsan.

